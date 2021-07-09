بدء التسجيل الإلكتروني غدا.. تعرف على موعد سحب ملفات التقديم للكليات والمعاهد العسكرية



كتب – أسامة علي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل (ضباط محاربين) ولصالح الكلية البحرية للعمل (ضباط بحريين).

وحددت القوات المسلحة موعد، فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتباراً من يوم الأحد 25/7/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.

وأكدت القوات المسلحة، أنه حرصاً على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة ومنعا لانتشار فيروس كورونا سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة على الإنترنت ( ( tansiq.mod.gov.eg اعتباراً من غدا السبت 10/7/2021 وحتى يوم الثلاثاء السابع من سبتمبر المقبل، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد.

وسيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات .

كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع ( ( tansiq.mod.gov.eg , ويجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يتطلب وقتاً طويلاً مما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.

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