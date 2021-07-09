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مفتي الجمهورية ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا في حب الوطن

02:38 م الجمعة 09 يوليه 2021
مفتي الجمهورية ناعيا جيهان السادات: قدمت نموذجًا فريدًا في حب الوطن

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمزيد من الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، جيهان السادات، قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية صباح اليوم.

وتقدم مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري وأسرة فقيدة الوطن في وفاة رمز من رموز الوطنية المصرية التي قدمت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الوطنية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد مفتي الجمهورية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمنح جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

وتوجه المفتي بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد جيهان السادات برحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان "إنَّا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفيت اليوم الجمعة، جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل الأسبق محمد أنور السادات، عن عمر يناهز 88 عامًا إثر صراعٍ شديدٍ مع المرض، استمر معها لعدة أشهر حتى وافتها المنية.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية -ببالغ الحزن والأسى-، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها -في ظل أصعب الظروف وأدقها-، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس، عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

شوقي علام جيهان السادات محمد أنور السادات وفاة جيهان السادات محور الفردوس الرئيس السيسي

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