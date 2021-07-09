مصدر يكشف مكان وموعد جنازة الراحلة جيهان السادات

مصراوي

كشف مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موعد ومكان جنازة السيدة جيهان السادات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه ستقام مراسم الجنازة للسيدة جيهان السادات في تمام الساعة الثالثة عصرا، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر.

وتوفيت صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.

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