القومي للمرأة ينعى السيدة جيهان السادات: مسيرتها حافلة بالعطاء والتضحيات

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نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ببالغ الحزن وعميق الأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات التي وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدره المجلس اليوم، عن حزنها العميق لرحيل سيدة عظيمة قادت مسيرة كبيرة حافلة بالعطاء والتضحيات، وقدمت نموذجًا فريدًا من التسامح والبساطة والتواضع، وقامت بدور عظيم وكانت خير سند وداعم كزوجة رئيس في فترة هي الأصعب في تاريخ مصر، كما قامت بدور عظيم في مساندة أسر شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، حتى لقبت بـ " أم الأبطال ".

وأكدت أن التاريخ لن ينسى دورها الداعم في الدفاع عن حقوق المرأة والمساند رائدات الحركة النسوية في مصر.

وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحلة العظيمة السيدة جيهان السادات، داعين المولى عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته.

وتوفيت صباح اليوم، السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.