بالشروط والتفاصيل.. القوات المسلحة تعلن عن قبول "دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية"

مصراوي:

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية؛ للعمل (ضباطًا محاربين)، ولصالح الكلية البحرية للعمل (ضباطًا بحريين).

جاء ذلك خلال إعلان اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية، مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول وهي كالآتي:

الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبتى: (الرياضيات- العلوم)، وكذلك الحاصلون على الشهادة الثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة من القسم العلمى.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

أن يجيد الطالب (السباحة).

الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمى والأدبى.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية (علمي)، والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة الرياضيات) فقط، وكذلك الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي، بشرط أن يكون الطالب قد تحصل فى مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط)، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 96% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة:

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات-العلوم)، والحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي، ويقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث–خمس) سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط أو معهد الدنبسكو، بشرط أن تكون التخصصات (الميكانيكا–الكهرباء)، فقط، ويقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التى تُقبل بالمعهد، كما يقبل الطلبة المقيدين فى دراسات شهادات أعلى من الشهادات المذكورة، بشرط استيفاء شرط السن فى المجالين (الهندسى والتكنولوجي).

بشرط ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات.

وألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط.

وألا يزيد السن على 23 سنة للطلبة المقيدين فى الدراسات الأعلى، وأن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

الشروط الخاصة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا كالآتي:

الكلية الحربية:

تقبل التخصصات الآتية: تربية رياضية/ تجارة/ حقوق/ زراعة.

لغات: (إنجليزى/ عبري/ روسي/ فرنسي/ صيني).

علوم: (جميع التخصصات).

حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

ألسن: (جميع التخصصات).

لغات وترجمة (جميع التخصصات).

اقتصاد وعلوم سياسية.

الإعلام والصحافة.

الآداب: (إعلام– علم نفس)، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 24 سنة.

أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعي عام 2021 أو عام 2020 فقط.

تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادي.

الكلية البحرية:

تقبل تخصصات الهندسة (هندسة الحاسبات/ هندسة كهرباء قوى/ هندسة ميكانيكا قوى/ هندسة الإتصالات والإلكترونيات/ هندسة ميكاترونيك/ هندسة بحرية "بناء سفن"/ تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو").

لا يتم قبول خريجى الأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص: "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير مقبول فأعلى.

ألا يزيد السن في 1/11/2021 على 25 سنة .

تخصصات العلوم: (علوم فلك/ علوم أرصاد جوية/ علوم فضاء/ علوم فيزياء/ علوم رياضيات/ علوم حاسبات/ علوم كيمياء/ علوم بحار).

تخصصات التربية: (فيزياء/ كيمياء/ رياضيات).

بالإضافة إلى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بشرط أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.

ألا يزيد السن فى 1/11/2021 على 24 سنة.

تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادي.

وسيتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتبارًا من يوم الاحد 25/7/2021، وحتى يوم الخميس الموافق 9/9/2021.

وحرصًا على سلامة المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا، سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت (tansiq.mod.gov.eg)، اعتبارًا من يوم السبت 10/7/2021، وحتى يوم الثلاثاء 7/9/2021، وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيًا، وذلك لتقليل كثافة الحضور فى اليوم الواحد، كما سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف، وذلك بغرض تقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الاختبارات.

الشروط العامة للقبول

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

من أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس.

ألا يكون الطالب أو أبواه مكتسبين جنسيات أخرى.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو المؤهل الجامعي.

بشرط أن تكون سنه الحصول على المؤهل خلال عام 2021 أو عام 2020 (فقط)،

أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية حال الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون غير متزوجٍ أو سبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيًا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

أن يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة، فى نفس العام حال عدم لياقته الطبية.

أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، ولا يجوز إعادتها فى نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام حال عدم اجتيازه الاختبار.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة بنجاح من ارتفاع (7.5 متر)، دون تردد، ومن المرة الأولى، وفي زمن لا يزيد على ثلاث ثوانٍ من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية، والاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، وكذلك اختبار المعلومات العامة.

أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلي (اللغة الإنجليزية– الحاسب الآلي).

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة، والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة)،

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

أن يتقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

أن يكون الطالب حاصلًا على المؤهل في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط، وليس (المعاهد العليا– الأكاديميات).

أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل في الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها، وليس المؤهل الجامعى.

يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعه بنفس الشروط والضوابط.

اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.

كما خصص مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الصفحة الرئيسية لموقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت؛ للتعرف على المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها عبر الموقع (tansiq.mod.gov.eg).

يجب على الطالب وولى أمره السعي لإحضار هذه الأوراق من الآن؛ نظرًا لأن استخراجها يتطلب وقتًا طويلاً، ما قد يؤدى إلى التأخير وتعطيل إجراءات القبول.