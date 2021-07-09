وزير الأوقاف يخطب الجمعة بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة ،اليوم، بمسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

من ناحيه أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، يوم الجمعة المقبل، بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي، وحتى الآن 1526 مسجدًا، منها 1406 جديدة، و 120 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأشارت إلى أن المساجد التي يتم افتتاحها الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:

ـ مديرية أوقاف البحيرة

1. سيف النصر – الحاجر كفر الدوار

2. السناوي الحمرا- سيدي غازي – كفر الدوار

3. حسن قاسم – جعيف – ايتاي البارود

4. شاهين – الخلالية - الدلنجات

5. محمد سالم عبد الله – زاوية غزال - دمنهور

6. ع. العزيزي – فرنوي – شبرا خيت

7. العصاره – جبارس بحري – ايتاي البارود

8. النور – قرية على بن أبي طالب - بدر

ـ مديرية أوقاف الشرقية

9. الفتح – ديرب نجم

10. الشرايفة – ديرب البلد

ـ مديرية أوقاف سوهاج

11. النور بني خالد الشرقية أولاد يحيي – دار السلام.

ـ مديرية أوقاف قنا

12. الشيخ رمضان يونس الهمامي - حاجر الجبل – هو- نجع حمادي.

ـ مديرية أوقاف أسوان

13. التقوى - دراو.

ـ مديرية أوقاف الإسكندرية

14. أحمد عرابي – منطقة محرم بك.

ـ مديرية أوقاف القليوبية

15. يوسف سليمان – المنزلة - طوخ.​