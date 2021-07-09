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بعد وفاتها.. قراران من الرئيس السيسي بشأن السيدة جيهان السادات

10:35 ص الجمعة 09 يوليه 2021
بعد وفاتها.. قراران من الرئيس السيسي بشأن السيدة جيهان السادات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات، التي وافتها المنية صباح اليوم الجمعة، وسام الكمال.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق اسم السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على محور الفردوس.

كانت رئاسة جمهورية مصر العربية قد نعت ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد؛ لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة، والذي مثَّل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

الرئيس السيسي جيهان السادات محمد أنور السادات حرب أكتوبر محور الفردوس

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