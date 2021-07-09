افتتاح الرئيس مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة بصدر صحف القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

تصدر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الجمعة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

ففي صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس خلال افتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة: الإسلام أعطاها حقوقها.. ويجب منحها الفرصة كاملة في جميع المجالات) نقلت الصحيفة كلمة الرئيس السيسي، أمس، في افتتاحه المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة، والتي أكد خلالها أن غاية الدول هي تحقيق التقدم والنهضة، ولن يتم ذلك دون تمكين حقيقي للمرأة في جميع مجالات الحياة، منوها بأن تمكين المرأة كلمة السر في بناء الحضارات القوية، من أجل ذلك فإن واجبنا المخلص تجاه شعوبنا في المجتمعات الإسلامية يحتم علينا منح المرأة الفرصة الكاملة في جميع المجالات.

وأوضح الرئيس أننا اليوم لدينا فرصة تاريخية لطرح الصورة الحقيقية والصحيحة، حول وضعية المرأة في الإسلام، وتسليط الضوء على إنجازات دول المنظمة في المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، وأوضح أن ديننا الحنيف أعطى المرأة حقوقها من أكثر من 1400 عام.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر حرصت، عند وضع خطط عملها في التعامل مع جائحة كورونا على الاهتمام بالحد من تداعياتها على المرأة، ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة.

وأكد الرئيس أن مصر ستسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي، على مدار العامين المقبلين، إلى التركيز على قضيتين أساسيتين: الأولى التمكين الاقتصادي للمرأة، والثانية مكافحة التداعيات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.

وأوضح أنه أصدر توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا في المنظمة وعددها 22 دولة.

أما صحيفة (الأخبار) فقد نقلت لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من الضباط المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة ، والذي أكد خلاله أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري العظيم.

وأوصى الفريق أول محمد زكي، القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالإنضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجًا فريدًا للانضباط والالتزام.

وأشارت صحيفة (الجمهورية) إلى أن الرئيس السيسي استقبل، أمس الخميس، بريندان بيكتل الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية، حيث اطلع الرئيس السيسي، على مشروع إقامة مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 5ر7 مليار دولار، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة "بيكتل" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي رحب بمسئولي شركة بيكتل العالمية، مؤكدًا عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة "بيكتل" بهدف تطوير أنشطتها في مصر، خاصةً في مجالي الطاقة والنقل، وذلك على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حاليًا من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانيء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الأهم في العالم، فضلاً عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من أعلى مستوى في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أي استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت (الجمهورية) إدانة جمهورية مصر العربية لاغتيال الرئيس "جوفينيل مويس" رئیس جمهورية هايتي، وتقدمها بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، مؤكدة ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

ونقلت الصحيفة تصريح السفير بسام راضي بأن جمهورية مصر العربية دعت كافة الأطراف في جمهورية هايتي، إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد، والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.

وتحت عنوان (روسيا ترفع حظر الطيران عن المنتجعات المصرية) قالت صحيفة (المصري اليوم) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر قرارًا بإلغاء حظر الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، وذلك بعد ما يقرب من ست سنوات من التوقف.

ونقلت الصحيفة عن وكالة (تاس) الروسية أن موسكو رفعت حظر الطيران العارض إلى مصر.

وأشارت إلى أن العاملين في مجال السياحة بالبحر الأحمر وشرم الشيخ رحبوا بقرار استئناف الحركة السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي يعني المزيد من الإشغالات وإعادة فتح الفنادق والقرى السياحية المغلقة منذ فترة تصدر فيها السائحون الروس قائمة الجنسيات التي تزور مصر بشكل عام، والبحر الأحمر وجنوب سيناء بشكل خاص لعدة سنوات.

وفي الشأن المحلي أيضا نقلت صحيفة (الشروق)- تحت عنوان (التعليم: تطبيق قانون الغش الجديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام)- بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت خلاله أنه سيتم تطبيق قانون الغش الجديد في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، محذرة الطلاب من إدخال أي محمول أو أي وسيلة للغش الإلكتروني داخل اللجان، مع حظر دخول أي كتاب خارج أو ملازم أو مذكرات، والمسموح فقط دخول كتاب المدرسة بنسخته الورقية أو مطبوعا مدون عليها ملاحظات الطالب الشخصية فقط، مضيفة أنه غير مصرح بدخول كتاب القواعد النحوية وقصة الأيام في امتحان اللغة العربية.

وقالت الصحيفة إن الوزارة انتهت من تركيب كاميرات مراقبة بجميع اللجان التي ستعقد بها الامتحانات، مع إعادة توزيع العصا الإلكترونية التي تم استخدامها بلجان الدبلومات الفنية على لجان امتحانات الثانوية العامة لتفتيش الطلاب قبل الدخول.

ونقلت الصحيفة تحذير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الطلاب، من محاولات تهكير "التابلت"، مؤكدا أن الوزارة تقوم بسلسلة من الإجراءات التقنية التأمينية، لافتا إلى أن من يحاول تهكير "التابلت" بهدف الغش سوف يدفع ثمنا باهظا.​