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كورونا في 24 ساعة| روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية للمنتجعات المصرية.. وتونس تعلن انهيار قطاعها ال

07:00 ص الجمعة 09 يوليه 2021
كورونا في 24 ساعة| روسيا تعلن استئناف رحلاتها الجوية للمنتجعات المصرية.. وتونس تعلن انهيار قطاعها ال

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216982 حتى اليوم.

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
155

إصابات اليوم

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وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

282737

إجمالي الإصابات

16351

إجمالي الوفيات

216982

إجمالي المتعافين

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