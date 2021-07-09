"رياضة النواب" تعرض نتائج زيارتها إلى الدقهلية والشرقية على وزير الشباب الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

اختتم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارته الميدانية لمحافظتي الدقهلية والشرقية التي استغرقت 3 أيام، بلقاء جماهيري في قرية البجلات مركز منية النصر بالدقهلية نظمه النائب السيد سمير عضو مجلس النواب، وشارك فيه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، وعدد من رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب بمنية النصر.

وأكد النائب السيد سمير، ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب نظرًا لدورها في تنمية وبناء الشباب.

وشهد اللقاء استعراض رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب، المشكلات التي تعاني منها تلك المراكز والتي تتمثل في عدم صيانة الملاعب وعدم استكمال إنشاء الملاعب ومشروعات التطوير ببعض المراكز.

وأعلن الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن وزارة الشباب والرياضة أخطرته بإنهاء مشكلة ملعب قرية البجلات التي سبق وتقدم النائب السيد سمير بطلب إحاطة بشأنها، مؤكدا بأن المعلب سيتم صيانته وتجديده الأسبوع المقبل.

وأكد حسين، إن ما تم استعراضه خلال اللقاء من مشكلات سيتم تناولها في لجنة الشباب والرياضة الأسبوع المقبل مع باقي ما رصدته اللجنة من طلبات خلال زيارتها الميدانية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأضاف حسين: "سنحصل على توقيتات محددة لتنفيذ تلك الطلبات من جانب الوزارة، حتي يتم الانتهاء من كافة المشروعات".