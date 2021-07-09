​عداد الكهرباء المسبوق الدفع| نصائح مهمة للمستخدمين وأفضل توقيت للشحن

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن على المشتركين في عدادات الكهرباء المسبوقة الدفع اتباع عدد من النصائح والخطوات لتحقيق أفضل استخدام ممكن للعداد.

في التقرير التالي نستعرض أهم تلك الخطوات والنصائح:

1- عند تركيب العداد يجب على المشترك التأكيد على الفني القائم بالتركيب بوضع كارت المشترك داخل العداد، للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

2- يرجى دائمًا وضع الكارت بالعداد قبل أي عملية شحن، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة ولتجنب ظهور رسالة، لا يمكن الشحن يرجى وضع الكارت بالعداد أولًا، ولمعرفة عما إذا كان هناك أي ديون داخل العداد من عدمه تجنبًا لشكوى المشتركين عند وضع الرصيد داخل العداد أن المبلغ الذي تم شحنه لم يتم إنزاله بالكامل وبالتحقق نجد هناك قيمة دين داخل العداد وتم خصمه لذا يفضل وضع الكارت بالعداد قبل الشحن للتعرف على حالة العداد كاملة.

3- بعد الشحن لابد من معرفة أن إجمالي المبلغ الذي سدده المشترك ربما يكون عليه مستحقات، حيث يتم الخصم مباشرة مثل (دين ثمن عداد – تمن كارت – ثمن شحنة مبدئية – فاتورة إصلاح – فواتير قديمة – تسويات عن استهلاك سابق – فرق مقايسة – مطالبة) وهو ما يظهر جليًا في الفاتورة من إجمالي المبلغ المدفوع وصافي قيمة الشحن بعد خصم المستحقات وتفاصيل الخصم.

4- في كل مرة يتم وضع الكارت بالعداد لابد من الانتظار 15 ثانية، يتم خلالها ظهور رسالة كارت مقبول أو Good للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

5- غير صحيح على الإطلاق ما تردد حول ضرورة تخفيف جميع الأحمال داخل الشقة قبل وضع الكارت في العداد حتى يحسب العداد بشكل منخفض لأن العداد محمل بداخله حدود الشرائح وأسعارها وبمجرد الانتهاء من حد الشريحة الأولى يتم الانتقال إلى الشريحة التالية وهكذا.

6- يتسائل العديد من المشتركين عن قيام العداد عند الوصول إلى الشريحة الثالثة بخصم مبلغ من العداد وعدم معرفة العميل سبب ذلك:

الإجابة هى: أن المشترك تتم محاسبته على أول شريحتين بسعر مخفض وأن الشريحتين الأولى والثانية تخص محدودي الدخل وهي من 0 حتى 50 كيلو للشريحة الأولى، ومن 51 حتى 100 للشريحة الثانية، فإذا تجاوز المشترك 100 كيلو فينتقل إلى الشريحة الثالثة، وهنا تتم عملية المقاصة داخل العداد بالفرق بين الشريحتين الأولى والتانية وبين الشريحة الثالثة والمبلغ المستقطع داخل العداد هو 15 جنيهًا للنظام المنزلي، ويسمى فرق الانتقال من شريحة إلى شريحة.

7- يتم خصم مبلغ 437 جنيهًا يسمى (فرق الاستهلاك) عند وصول المشترك لاستهلاك فوق 1000 كيلووات ويتم تحصيلها عند القيام بالشحن في المرة التالية لذلك يجب على العملاء محاولة الترشيد قدر المستطاع حتى نتجنب الوصول إلى هذه الشريحة السابعة، وبالتالي سحب الدعم لأول 1000 كيلووات وفي حالة تخطي المشترك الشريحة السابعة خلال آوائل الشهر أو منتصفه فلا يتم الرجوع إلى الشريحة الأولى إلا في بداية أول يوم من الشهر الجديد.

8- يجب على أي عميل عدم اختيار أول يوم من كل شهر تحديدًا للشحن سواء من مراكز الشحن أو من خلال جهات الدفع الإلكتروني، نتيجة للزحام الشديد وغير المبرر، حيث أثير مؤخرًا أن أفضل وقت للشحن هو أول يوم فقط من الشهر، الأمر الذي يحدث تكدس وبطء ولا يوجد داعي لذلك لأن عملية الشحن متوفرة طوال الشهر، وأن قيمة الشحن لا تتأثر بأول الشهر أو منتصف الشهر أو آخر الشهر فوفقًا للشريحة الحالية تتم المحاسبة.