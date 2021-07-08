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خطوط ومحطات.. تفاصيل تشغيل 24 أتوبيسًا مكيفًا في القاهرة "green bus"

10:59 م الخميس 08 يوليه 2021
خطوط ومحطات.. تفاصيل تشغيل 24 أتوبيسًا مكيفًا في القاهرة "green bus"

تشغيل 24 أتوبيسًا مكيفًا في القاهرة

كتب- محمد نصار:

كشف اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام تفاصيل تشغيل أتوبيسات جديدة مكيفة الهواء "green bus" على عدد من الخطوط بمحافظة القاهرة.

وقال علي لـ"مصراوي"، إنه تم تشغيل 24 أتوبيسًا جديدًا سعة كل أتوبيس 36 راكبًا، في إطار تحسين خدمة النقل العام بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة بجودة أعلى للمواطنين.

وفيما يتعلق بمحطات وخطوط هذه الأتوبيسات الجديدة فهي على النحو التالي:

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يذكر أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة تشهد تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة بدعم من القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وذلك لتحسين وسيلة نقل المواطنين داخل القاهرة.

هيئة النقل العام أتوبيس مكيف green bus رزق علي أتوبيسات النقل العام

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