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الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري

08:53 م الخميس 08 يوليه 2021
الرئيس التونسي يؤكد دعم بلاده الكامل للحفاظ على الأمن المائي المصري

الرئيس السيسي والرئيس قيس سعيد


(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة للنظر في القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.

وأكد الرئيس التونسي خلال الاتصال دعم بلاده الكامل لكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن المائي المصري كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ومن ثم مساندتها للتحرك المصري السوداني داخل مجلس الأمن بهدف تعزيز مسار المفاوضات، والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والساعي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الجميع ويحفظ الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ومن هذا المنطلق جاء التحرك المصري السوداني لدى مجلس الأمن الدولي، معربًا عن التقدير لتونس في مساعيها الحالية للمساهمة بصفتها عضوًا حاليًا في مجلس الأمن في حلحلة الجمود القائم في المسار التفاوضي ودعم موقف مصر بهدف الوصول حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضًا تناول بعض موضوعات العلاقات الثنائية وكذلك آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس الشقيقة، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل لتونس، معربًا عن التطلع لتطوير وتعميق علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

أمن مصر المائي سد النهضة تونس مصر اثيوبيا قيس سعيد الرئيس السيسي

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