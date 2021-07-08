الجيزة: إغلاق وتشميع محل للزيوت ومطعم ومخزن للملابس بالدقي

أول صور لقطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحلها على الفور.

وأغلق حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي محل تغيير زيوت ومطعم في شارع أبو بكر الصديق لإدارتهم بدون ترخيص.

كما تم رصد تغير استخدام شقه سكنية وتحويلها الي مخزن ملابس وأقمشة، في شارع الطائف وتم اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع للمحافظة على أمن وسلامة قاطني العقار.

وقامت الحملة، بإزالة الحواجز الحديدية من شارع عمان والطائف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين من تحرير محاضر تالف أسلفت وإشعال للطريق العام.