أول صور لقطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتب- أسامة علي:

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خط إنتاج قطارات خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبدء تسليم القطارات من مصانع شركة ألستوم بمدينة ديربي البريطانية إلى مصر، بحضور السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، ورئيس هيئة الأنفاق المصرية ومرافقيه، ومسئولي شركة ألستوم.

وأجرى الوزير، جولة ميدانية في مصنع الشركة بمدينة ديربي، وتفقد خطوط إنتاج قطارات المونوريل، ومراكز التطوير والأبحاث المتعلقة بعملية التصميم والتصنيع.

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، أكد وزير النقل أنه منذ أن شرفه الرئيس السيسي، بتولي حقيبة وزارة النقل، أصدر توجيهاته بتعظيم قدرات ومنظومه النقل الجماعي في مصر كلها وفي القاهرة على وجه الخصوص بوسائل مواصلات حديثة، ومتطورة وصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المونوريل يعتبر أحد أهم وسائل هذه المواصلات الحديثة فهو وسيلة نقل حضري رائعة من أهم مميزاتها العمل أتوماتيكيًا "بدون سائق" وتم تصنيع الهيكل الخارجي من الألمونيوم حتى يقل وزن القطار وتزيد سرعته، كما تم ولأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب وتقليل الطاقة.

وأضاف الوزير، أن القطارات تتمتع أيضاً بنظام تكييف عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، والكاميرات التلفزيونية المثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضًا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدتهم في عملية التنقل، وأيضًا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

وأشار إلى أن العقد الموقع مع شركة آلستوم يتضمن توريد 70 قطارًا بواقع 40 لمونوريل العاصمة الإدارية، و30 قطارًا لمونوريل السادس من أكتوبر، ويبلغ أقل زمن تقاطر لنظام التشغيل يصل إلى 90 ثانية وبطاقة استيعابية تصل إلى 43 ألف راكب/ساعة في الاتجاه.

وأعرب وزير النقل عن سعادته ببدء إنتاج أول قطارات مشروع المونوريل، ودخول المشروع حيز التشغيل خلال الفترة القادمة، لما سيسهم فيه هذا المشروع من تسهيل انتقال الأفراد والحياة اليومية لملايين المصريين، وما يمثله من نقلة نوعية في مستوى المواصلات العامة وخدمة المواطنين