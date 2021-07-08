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المنشآت الفندقية: 500 ألف جنيه لدعم النقل البطيء في الأقصر والجيزة

08:04 م الخميس 08 يوليه 2021
المنشآت الفندقية: 500 ألف جنيه لدعم النقل البطيء في الأقصر والجيزة

عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، تخصيص مبلغ 300 ألف جنيه لدعم النقل البطئ بمحافظة الأقصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وبحسب بيان وزارة السياحة اليوم، يتمثل الدعم في تقديم مواد غذائية للدواب عن طريق مؤسسة بروك الخيرية بالأقصر وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة وفرع الغرفة بجنوب الصعيد.

وأوضح علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه جاري التنسيق مع محافظة الجيزة لتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لدعم أصحاب النقل البطئ بها تتمثل في توفير مواد غذائية للدواب ودورات تدريبية تأهيلية لأصحاب الدواب على كيفية التعامل السليم مع الدابة والزائرين.

النقل البطئ وزارة السياحة والآثار المنشآت الفندقية مؤسسة بروك الخيرية

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