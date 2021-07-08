مصر للطيران تستقبل نائب رئيس "الإياتا" لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط

أول صور لقطارات مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

كتب- محمد عبيد:

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بحث الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي في الفترة الحالية، مضيفًا أن تشغيل الرحلات الجوية مرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال استقباله كامل العوضي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط، في إطار تعزيز سبل التعاون بين الإياتا ومصر للطيران.

كما ناقش أبو العينين أهمية دور مصر للطيران، وتماشيها مع أهداف الإياتا، وكذلك المنظمات المعنية للدفع بحركة السفر، وتشجيع النقل الجوي الدولي وبالتعاون بين شركات الطيران الأخرى.

وأكد العوضي التزام شركة مصر للطيران، باتباع الإجراءات والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، منذ بداية جائحة كورونا بما يضمن سلامة ركابها.

واستعرض اللقاء أيضًا موقف الآداء المالي لصناعة النقل الجوي، والبرامج الجديدة التي أطلقتها "الإياتا" بشأن حماية بيانات الركاب وشركات الطيران.