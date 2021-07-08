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السياحة تنظم دورة تدريبية على برتوكول السلامة الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية

06:42 م الخميس 08 يوليه 2021
السياحة تنظم دورة تدريبية على برتوكول السلامة الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية

دورة تدريبية

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية دورة تدريبية على برتوكول السلامة الخاص بالمنشآت السياحية والفندقية خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك لمدة يوم واحد لمفتشي الوزارة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بكل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب، أن الدورة التدريبية جزء من برنامج تحديث بروتوكول السلامة الخاص بالقطاع السياحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ منظمة السياحة العالمية لدعم تعافي صناعة السياحة في مصر ودول المنطقة، مما يعكس حرص الدولة والوزارة على التنسيق مع المنظمات الدولية للتوافق مع التوصيات الدولية وتحديث أنظمة التقييم لضمان أعلى مستويات السلامة المهنية والصحية فى المنشآت الفندقية والمنتجعات السياحية.

وأضافت بهجت، أن التدريب شمل نقاط التحديث للبروتوكول الحالي طبقا للتوصيات الدولية وتحديث نظم تحليل المخاطر لتقييم مدى كفاءة تطبيق البروتوكول في المنشآت الموجودة بتلك المحافظتين، موضحة أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة القادمة استكمال تدريب جميع مفتشي الوزارة بهذه الإدارة بكل من محافظات القاهرة والجيزة والصعيد.

وزارة السياحة والآثار المنشآت السياحية المنشآت الفندقية فيروس كورونا الأنشطة السياحية جنوب سيناء البحر الأحمر

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