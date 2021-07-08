Masrawy logo white

الأوبرا: أزمة صحية طارئة تطيح بحفل هاني شاكر

06:15 م الخميس 08 يوليه 2021
الأوبرا: أزمة صحية طارئة تطيح بحفل هاني شاكر

الفنان هاني شاكر

(مصراوي):

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، الذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقًا، بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان.

ووفق بيان صحفي، فإن دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين يتمنون الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وعودته؛ لإمتاع جماهيره في أقرب وقت.

هاني شاكر دار الأوبرا حفل الأوبرا

الخبر التالى:

"ألف مبروك لمصر".. السياحة العالمية تعلق على قرار عودة الرحلات الروسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:روسيا: بوتين يرفع الحظر عن تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا