الأوبرا: أزمة صحية طارئة تطيح بحفل هاني شاكر

(مصراوي):

قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تأجيل حفل الفنان هاني شاكر، الذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الخميس، على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقًا، بسبب أزمة صحية تعرض لها الفنان.

ووفق بيان صحفي، فإن دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين يتمنون الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر، وعودته؛ لإمتاع جماهيره في أقرب وقت.