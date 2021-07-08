بدلا من حفل التخرج.. طالبات طب الأزهر يتبرعن لشراء جهاز غسيل كلوي لمستشفى سيد جلال

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت طالبات الدفعة 51 بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، تخليهن عن حفل تخرجهن المقرر لها العام المقبل، والتبرع بالمبلغ المخصص للحفل، لشراء جهاز غسيل كلوي لمستشفى سيد جلال.

ونشرت الطالبات على الجروب الخاص بهن، إيصال توريد جهاز الغسيل الكلوي لمستشفى سيد جلال التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والبالغ قيمته ١٨٥ ألف جنيه، على أن يصل الجهاز للمستشفى في فترة من شهر وحتى ثلاثة أشهر.

وأثار فعل طالبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة دفعة 2022، إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الخريجين من مختلف الكليات، بالتبرع بقيمة حفلات التخرج لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

وسبق لطالبات كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، التبرع بقيمة حفل تخرجهن لحفر بئر لصالح إحدى الدول الإفريقية، وكذلك طلاب قسم الهندسة الكهربية.

ومن ناحية أخرى، أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود الدكتور عادل علام، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، العلمية والطبية وخدمة المجتمع، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر خلال استقباله للدكتور عادل علام بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب بنين بالقاهرة، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات بالقاهرة، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام مستشفي الزهراء الجامعي، أن الجامعة سبق أن نظمت احتفالية "عيد العلم" عام 2019م؛ حيث قامت بتكريم المتميزين من منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مختلف التخصصات العلمية، مشيرًا إلى أن الجامعة كانت تنوي أن تنظم احتفالية "عيد العلم" سنويًّا لكن حالت جائحة كورونا دون ذلك.

وأضاف رئيس الجامعة أن النية معقودة على استئناف تنظيم تلك الاحتفالية سنويًّا حال استقرار الأمور بالنسبة لجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الجامعة رصدت 10 مليون جنيه جوائز مالية لأعضاء هيئة التدريس مقابل النشر العلمي في مجلات دولية، فالنشر الدولي وحصول عديد من المجلات العلمية بمختلف قطاعات الجامعة على تصنيف متقدم كانا سببًا رئيسًا في تقدم جامعة الأزهر في تصنيفي شنغهاي و Qs لهذا العام، وقام رئيس الجامعة بتكريم الدكتور عادل علام، بقسم القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ لجهوده المتميزة على مستوى العالم، وطالب رئيس الجامعة بأن يتبنى علام نشر هذا العلم ونقل هذه الخبرات والتجارب الكبيرة بين شباب الأطباء؛ من أجل تعظيم الإفادة وخدمة المرضى.