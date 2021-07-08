بالتعاون مع بيكتيل الأمريكية.. السيسي يطلع على تفاصيل مشروع للبتروكيماويات بـ7.5 مليار دولار



(مصراوي):

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بمسئولي شركة بيكتل العالمية مؤكدًا عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات، حيث اطلع الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع إقامته بالشراكة بين قطاع البترول والشركة لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، والذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار.

كما وجه الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصةً فى مجالي الطاقة والنقل، على خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حاليًا من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانيء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الاهم في العالم، فضلًا عن توفر الإرادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من أعلى مستوى في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات أجنبية تسعى للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.

وأشاد رئيس شركة بكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، وامتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار 50 عامًا، بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية في مصر من فرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلًا عن قطاع الطاقة نظرًا لما تحظى به مصر من كافة المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الأنابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.