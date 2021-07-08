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مصر تعزي هايتي في اغتيال رئيسها.. وتدعو لاستئناف العملية السياسية ودعم الاستقرار

04:56 م الخميس 08 يوليه 2021
مصر تعزي هايتي في اغتيال رئيسها.. وتدعو لاستئناف العملية السياسية ودعم الاستقرار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

أعربت مصر عن بالغ إدانتها لاغتيال الرئيس جوفينيل مويس رئیس جمهورية هايتي.

وبحسب بيان للسفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، تتقدم بخالص تعازيها للحكومة والشعب الهايتي الصديق في هذا الحادث الأليم، وتؤكد على ضرورة تقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى العدالة دون تأخير.

وفي هذا الصدد، تدعو مصر كافة الأطراف في جمهورية هايتي إلى التهدئة واستئناف العملية السياسية في البلاد والعمل على استعادة الاستقرار على نحو يضمن أمن الشعب الهايتي وسلامة مؤسسات الدولة.​

بسام راضي جوفينيل مويس هايتي اغتيال الشعب الهايتي عبدالفتاح السيسي السيسي

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