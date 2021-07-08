حصاد معرض الكتاب في أسبوعه الأول.. 534 ألف زائر و126 مليون زيارة للمنصة الإلكترونية

كتب- مصراوي:

انقضى الأسبوع الأول من عمر الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والتى تحمل شعار "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويرصد مصراوي أهم الأرقام التي حققها المعرض ومنصته الرقمية وقطاعات وزارة الثقافة، والتي جاءت كالتالي:-

مبادرة ثقافتك كتابك.

أزاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الستار عن مبادرة ثقافتك كتابك في افتتاح المعرض إيذانا بانطلاقها تشجيعا للاطلاع واقتناء الكتب بأسعار تبدأ من 1 جنيه وحتى 20 جنيه بما يساهم في تحقيق احد محاور استراتيجية وزارة الثقافة لبناء الإنسان وتنمية الوعى والمعرفة حيث بلغ عدد النسخ المباعة في المبادرة خلال الأسبوع الأول للمعرض ٣١ ألف نسخة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب.

بلغ إجمالي عدد النسخ المباعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلى ٤٠ ألف نسخة وضمت قائمة العناوين الأعلى مبيعًا وإقبالًا من الزوار كتب "شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الإخوة الاعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران .

المنصة الرقمية.

أطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 منصة رقمية تتيح بث برنامج النشاط الثقافي والفني المصاحب الى جانب اتاحة حجز تذاكر الدخول وعمل الجولات الافتراضية بتقنية 3D والاطلاع على خريطة المعرض وشراء الكتب حيث شهدت 126 مليون زيارة من مختلف دول العالم إلى جانب 81 ألف جولة افتراضية بتقنية الأبعاد الثلاثية إضافة إلى 47 ألف مشاهدة لكتب هيئة الكتاب ودور النشر المشاركة في المعرض.

الهيئة العامة لقصور الثقافة.

بلغت مبيعات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ١٨ ألف نسخة حيث شهد الجناح إقبالا كبير من الزوار على سلاسل الزخائر، ذاكرة الكتابة، الهوية، أفاق عالمية، المسرح العالمي، الفلسفة وإصدارات النشر الإقليمي وقطر الندى وكانت أعلى الكتب مبيعا في جناح الهيئة خلال تلك الفترة بلاغات النساء، المعارف، نهج البلاغة، تهاتف التهافت، تهافت الفلاسفة، ديوان الرُمة، مختار الصحاح، تدهور الحضارة الغربية، مجموعة سندباديات، مصر الحضارة، الثورة العرابية، ثلاثية عبد الرحمن الرافعى تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر من فجر التاريخ حتى الفتح العربي وتاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصر "جزئين"، فجر الضمير، كما نفذت بعض العناوين منها بطل هذا الزمان، الشقيقتان والاعمال الكاملة لمصطفى عبد الرازق إضافة إلى الاقبال على سلسلة النشر الإقليمي ومجلة قطر الندى التى يتراوح الاسعار فيهما من 1 جنيه إلى 5 حنيه.

دار الكتب والوثائق القومية.

وصلت مبيعات الهيئة المصرية لدار الكتب والوثائق القومية، إلى ٢٢٠٠ نسخة من كتب التراث والكتب المحققة وكان الاقبال الجماهيرى الأكثر على عناوين عجائب الأثار"4 أجزاء"، أبكار الأفكار "5 أجزاء"، جواهر القرآن، عيون التواريخ "6 أجزاء"، الف ليلة وليلة "12 جزء"، كتاب الأمالي للقالي "4 أجزاء"، أخبار البدان "2 جزء"، أنباه الرواه على أنباه النحاه "4 جزء"، الشاهنامه، اتعاظ الحنفا "4 أجزاء" ووثائق الديواني العالي وأضافت أن الهيئة تقدم خصم يصل إلى 25 % على اصدارتها لجميع رواد المعرض.

المركز القومي للترجمة.

وصلت مبيعات المركز القومي للترجمة، إلى ٨٣٠٠ نسخة وجاءت العناوين الأكثر مبيعا في جناح المركز "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الاسكندر، اليوم الاخير لأدولف هتلر، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ اوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام ، ويقدم المركز خصم على أسعار الكتب يصل إلى 50 % لطلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحافيون، اتحاد الكتاب، نادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكاديميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة والعاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون هذا إلى جانب خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25 % على نسخة واحدة فقط من أي عنوان.

صندوق التنمية الثقافية.

يتولى الصندوق تسويق إصدارات المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل إلى جانب مطبوعاته حيث بلغت إجمالي عدد النسخ المباعة من معروضاته ٢٨٠٠ نسخة وكانت الأكثر مبيعا سلسلة الكتاب الأول التي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة.

المركز القومي لثقافة الطفل.

شهد إقبالا كبير من الزوار وكانت قائمة العناوين الأكثر مبيعا رواية العجوز والبحر لارنست همنجواي التي صدرت ضمن سلسلة تبسيط الأدب العالمي وتقدم الرواية فى 150 كلمة فقط ورسومات تزيد عن 75% من مساحة الصفحة يليها حكايات البحر، أغنيات احبها، سلة الحكايات، النحلة الكسولة، عصفور ملك القلوب، ميمون اصبح مبدعا.​