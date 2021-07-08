ماذا قالت طالبة الثانوية الأزهرية بعد قراءة القرآن أمام السيسي في افتتاح مؤتمر التعاون الإسلامي؟

كتب- محمود مصطفى:

افتتحت الزهراء لايق، الطالبة بالثانوية الأزهرية بكفرالشيخ، اليوم الخميس، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الزهراء، إنها كانت في قمة سعادتها وهي تقرأ القرآن الكريم في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنية أن تسعد بتلاوة القرآن أمام الله رب العالمين.

وأوضحت الزهراء، أنها تؤدي حاليا امتحانات الثانوية الأزهرية، ولم تتردد في قبول هذه المنحة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لتكون صاحبة أول تمثيل للمرأة بتلاوة القرآن لحضور مراسم احتفالية رسمية بمصر.

وأشارت إلى أنها تدرك أهمية دور المرأة في المجتمع، وأرادت أن تظهر بالصورة المشرفة بما يليق بمكانة المرأة المصرية في بلد العلم والعلماء والأزهر الشريف.

وعن اختيارتها لتلاوة آخر الآيات من سورة البقرة، أوضحت الزهراء، أن شيخها ومحفظها الشيخ، أحمد طلال، جلس معها عدة مرات ليتم اختيار الآيات التي ستقرأها في الافتتاح، ووقع الاختيار على الآيات التي تبين سماحة الدين الإسلامي.

ووجهت الزهراء الشكر إلى محفظها الشيخ أحمد طلال مضيفة: "بفضل الله تعالى حفظت القرآن الكريم ترتيلًا وتجويدًا، فى كتاب القرية ومحفظيها الشيخ أحمد طلال محفظ القرآن الكريم بكتاب القرية" دار أزهري بالشباسية .

تقول الزهراء لايق، إنها بدأت في حفظ كتاب الله في سن مبكرة، وعمرها لم يكن يتعدى 4 سنوات، بعد وفاة والدها بعام واحد، وسرعان ما أتمت حفظ القرًان الكريم كاملًا وهي في سن العاشرة.

الزهراء لايق طالبة بالصف الثالث الثانوي بمعهد فتيات أبوزيادة الثانوي، نالت العديد من الجوائز في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، منها المركز الأول عالميًا في الصوت الماسي في تلاوة القرآن، فضلًا عن المركز الأول على مستوى محافظة كفرالشيخ، في حفظ وتجويد وتلاوة القرآن على مدى 6 سنوات متتالية، والمركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ وتلاوة كتاب الله في مسابقة وزارة الشباب.

والدها توفاه الله في 23 فبراير 2007، بعد عناء من ورم سرطاني خبيث، تاركا في نفس ابنته دافعًا للنجاح، والتمسك بكتاب الله.

وحصدت الزهراء المركز الأول محليًا في الصوت الماسي للقرآن الكريم، بعد أن حصدت المركز الأول عالميًا العام الماضي، ونالت المركز الأول في مسابقة الطلائع أونلاين التي نظمتها وزارة الشباب والرياضية.

وبالرغم من تميز الزهراء لايق في القراّن الكريم، الإ أنها برعت أيضًا في الإنشاد والمديح الديني، خاصة قصائد مدح الرسول صلى الله عليه، فشاركت في مسابقات عديدة حصدت خلالها جوائز ومراكز متقدمة في الإنشاد.​