على مدار 24 ساعة.. المستشفيات التعليمية تفتتح مركز قراءة الأشعة عن بعد

كتب- أحمد جمعة:

افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مركز قراءة الأشعات عن بعد (Teleradiology) لتقديم خدمة قراءة جميع الأشعات عن بعد على مدار الساعة.

وصرح الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة، بأن افتتاح هذا المركز يأتي في إطار اضطلاع الهيئة بدورها الريادي في التدريب والتعليم الطبي المستمر، لتقديم خدمة طبية متميزة داخل وحدات الهيئة، على أيدي فرق طبية حاصلة على أعلى مستوى من التدريب والخبرات المكتسبة، ولم يكن ليتسنى لنا افتتاح مثل هذا المركز لولا أن الهيئة تزخر بمجموعة متميزة من الكوادر الطبية.

وأضاف أن: الهيئة تضم 1800 طبيبا وسيتم قريبا تعيين 1200 آخرين، ليصبح المجموع 3000 طبيب علمى، مما أتاح لنا افتتاح هذا المركز وتشغيله بأيدي أبناء الهيئة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأي جهة أخرى، ويعتبر هذا أول مركز على مستوى القطاع الصحي الحكومي في تقديم خدمة كتابة تقارير الأشعة عن بعد بما فيها أشعة الطوارئ مما يساهم في إنقاذ ارواح الكثيرين.

وتابع أن التكلفة الكلية للمركز بلغت 5 ملايين جنيه، ويقوم بتقديم الخدمة على مدار 24 ساعة، وقد تم التعاقد مع كبرى الشركات العالمية لتوفير البرنامج الخاص بالمركز، وفي نفس الوقت تم التعاقد مع الشركة لإدخال PACS في 13 مستشفى ومعهد، لتمتزج الخدمة الرقمية والأرشفة الطبية الكاملة مع خدمة الكتابة عن بعد في نموذج ذو معايير عالمية.

وأشار السودة إلى أن ذلك حرصا على تقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحدات الهيئة، مضيفا: نرحب بتقديم المساعدة لأي جهة صحية ترغب في الاستفادة من هذه الخدمة، ويتيح المركز تقديم هذه الخدمة المتميزة للمرضى من المحافظات النائية مثل مطروح والوادي الجديد وأسوان على أيدي نخبة من الاستشاريين في مجال الأشعة، دون الحاجة إلى تحمل مشقة السفر إلى القاهرة، وكل هذا من شأنه رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري، وهو هدف نسعى جميعا لتحقيقه.