المهندسين: الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضبط العمران والتصدي للتشوه العمراني

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين المصرية، أن النقابة تؤيد وتدعم تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة الصادرة وفقا لقرار مجلس الوزراء في أبريل 2021 والتي تهدف لضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وقدم حشيش خالص الشكر والتقدير لكل القائمين على إرساء قواعد المنظومة الجديدة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية ووزير التعليم العالي لتعاونهم ومجهودهم المتواصل لوصول المنظومة إلى حيز التنفيذ مثمنا ومقدرا مشاركة النقابة طبقا للقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021 الصادر في يونيو 2021 من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إضافة عدد من المواد إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأوضح حرص النقابة الدائم على نجاح المنظومة الجديدة، مهيبا بالمهندسين وأصحاب المكاتب الهندسية والمواطنين الشرفاء الالتزام بإجراءات وخطوات استخراج تراخيص البناء طبقا لمنظومة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة.