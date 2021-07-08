صور.. نماذج تشطيب الوحدات السكنية بأبراج السكن البديل والبرج الاستثماري بمثلث ماسبيرو

كتب- أحمد مسعد:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، نماذج تشطيب الوحدات السكنية بمشروع الإسكان البديل والبرج الاستثماري بمنطقة مثلث ماسبيرو.

رافقه المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تطوير مناطق مثلث ماسبيرو والمواردي وعين الصيرة وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز.

كما تابع مسئولو الوزارة، سير العمل بمشروع أبراج النيل ماسبيرو الجاري تنفيذها بالمنطقة، ومشروع أبراج ماسبيرو (فندقي - سكني - إداري)، وذلك لإزالة أي معوقات حتى يتم الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المحددة لها.

وخلال جولته بالموقع، اجتمع المهندس كمال بهجات، مع مسئولي المكاتب الاستشارية المشرفة على تلك المشروعات والشركات المنفذة، وطالب بدفع معدلات التنفيذ وتكثيف فرق العمل بالموقع والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

جدير بالذكر أن مشروع الأبراج بمنطقة مثلث ماسبيرو، يتكون من دور بدروم (جراج سفلي) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوي) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع (برج إداري) يتكون من بدروم + دور أرضي تجاري، و15 دورا متكررا، ويجرى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للأبراج، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.​