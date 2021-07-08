Masrawy logo white

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت

12:52 م الخميس 08 يوليه 2021
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين بفرعية قنا تؤكد انتظام عملية التصويت

لنقابة الفرعية للمحامين

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا، عن انتظام العملية الانتخابية المنعقدة اليوم الخميس، والتي تجرى على مقعد النقيب فقط.

وصرح المستشار عبدالناصر أبوالعزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بقنا، بأنه تجرى اليوم الخميس الموافق 8/7/2021 عملية انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بقنا على مقعد النقيب فقط، مؤكدًا على أن عملية التصويت تسير بانتظام تام.

وتابع: "تُجرى الانتخابات في 12 لجنة فرعية مشكّلة للنقابة الفرعية، وذلك تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين".

وأكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسوف تستمر حتى الخامسة مساءً، مشيرًا إلى أن عملية الفرز لن تبدأ إلا بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني؛ إعمالًا لنص المادة (124) من قانون المحاماة.

وأضاف أن فترة التصويت تتخللها ساعة راحة، تبدأ من الثانية والنصف وحتى الثالثة والنصف.

النقابة الفرعية للمحامين انتخابات المحامين قنا عملية التصويت

الخبر التالى:

صور.. نماذج تشطيب الوحدات السكنية بأبراج السكن البديل والبرج الاستثماري بمثلث ماسبيرو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا