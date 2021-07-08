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أخطاء نقع فيها يوميا.. 12 خطوة لتجنب حدوث الماس الكهربائي بالمنازل

12:40 م الخميس 08 يوليه 2021
أخطاء نقع فيها يوميا.. 12 خطوة لتجنب حدوث الماس الكهربائي بالمنازل

الماس الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

يتعرض المواطنون لاندلاع نيران داخل الوحدات السكنية بسبب تسريب الغاز أو سلوكيات غير صحيحة أو أخطاء نقع فيها يوميا.

وتتزايد معظم حوادث الحرائق في المباني والمنازل والمنشآت التجارية بوجه خاص، نتيجة الماس الكهربائي؛ والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية في تلك الحرائق.

ويرصد "مصراوي"، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتفادي حدوث الماس الكهربائي وهى كالآتي:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائي قبل تشغيله لعدم حدوث أي أخطاء تؤدي إلى الماس الكهربائي.

2- قطع التيار الكهربائي عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أي مصدر كهربائي في حالة الاشتباه في وجود تسرب غاز.

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أي جهاز كهربائي بمصدر واحد للتيار.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التي ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام..

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية..

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