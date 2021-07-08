القوى العاملة: تعيين 752 شابا منهم 26 من ذوي الهمم بالبحر الأحمر

كتب- مصراوي:



قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر قامت بتعيين 752 شابا، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من مختلف المؤهلات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1266 شابا، فضلا عن توفير 537 فرصة عمل.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم /الخميس/ - أن المديرية قامت بقياس مستوى مهارة 859 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرفت منحا للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود بإجمالي 4 آلاف جنيه، و5000 جنيه لإجراء عملية جراحية كبرى لعامل.

من جهته، أوضح مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر سعيد عبد الراضي - في تقريره للوزير حول ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية قامت بحفظ 17 ترخيص عمل للأجانب، وتجديد ترخيص العمل لـ9 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 388 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 82 محضراً، وعمل ندوتين توعويتين للعاملين.

وأضاف عبدالراضي أنه بمجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 114 منشأة، وأسفر عن تحرير 23 محضر سلامة وصحة مهنية، وتم عمل ثلاث ندوات توعوية في نفس المجال، كما تمت متابعة 80 منشأة يعمل بها 8943 عاملا؛ لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع إن المديرية تلقت 125 شكوى علاقات عمل، تمت تسوية 34 منها وديًا في مواقع العمل من قِبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 49 شكوى، وتبقى 42 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.