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غدا ولمدة ساعة.. تأخير أول قطار مترو من المرج الجديدة في اتجاه حلوان

12:02 م الخميس 08 يوليه 2021
غدا ولمدة ساعة.. تأخير أول قطار مترو من المرج الجديدة في اتجاه حلوان

المترو

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه نظرا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوم الجمعة القادم الموافق ٩/٧/٢٠٢١ الأمر الذي يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان بالخط الأول ليتحرك في تمام الساعة السادسة وربع صباحا بدلا من الساعة الخامسة وربع صباحا على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة وربع صباحا من يوم الجمعة القادم فقط.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ صباحا، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٣٠ مساء ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:١٥ مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة ١١:٣٥ مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة ١١:١٥ مساء ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ مساء.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة ١٢:٠٠ مساء، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة ١١:٥٥ مساء.​

الشركة المصرية مترو المرج الجديدة حلوان

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