مايا مرسي: المرأة تحت مظلة السيسي تقلدت أعلى المناصب القيادية

كتب-أحمد مسعد:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس مجلس القومي للمرآة، إن مصر أصبحت رمزاً للاستقرار، والتنمية وخير دليل على ذلك التواجد في العاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل مستقبل الأجيال القادمة.

وأضافت مرسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، أن المرأة المصرية تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقلدت أعلى المناصب القيادية وحظيت بالحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن مصر اتخذت حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية لصالح المرأة، وحزمة من السياسات المختلفة لدعم المرأة ومساندتها.

وأوضحت مايا مرسي، أن الأمم المتحدة وضعت مصر الأولي في الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية في التعامل المجتمعي مع المرأة .​