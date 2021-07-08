بعد قليل.. السيسي يفتتح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة

كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، وذلك بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إطلاق عمل "منظمة تنمية المرأة" بمقرها الدائم في مصر، وهي أول منظمة دولية متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي لتعزيز، وحماية حقوق المرأة والنهوض بأحوالها في كافة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية.