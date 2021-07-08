صحف اليوم تبرز توجيهات الرئيس السيسي بتطوير محور صلاح سالم وأزمة سد النهضة

القاهرة /أ ش أ/

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، للاطلاع على الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، ومحاور الطرق، حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير محور صلاح سالم لتحقيق السيولة المرورية في قلب القاهرة، بالإضافة إلى اجتماع مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، والمساعدات الطبية المصرية للسودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين.

وفي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطلع على الموقف الإنشائي لمشروعات العاصمة الإدارية ومحاور الطرق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي اطلع على الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والوزارات الحكومية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمنشآت العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب "مسجد مصر" الذي يعتبر من أكبر مساجد العالم وتصميماته الهندسية الداخلية والخارجية وما يضمه من قاعات ضخمة.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء خالد فوزي مدير إدارة المساحة العسكرية، واللواء أكمل شوقي مساعد مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع «إبداع» للرخام والجرانيت، والمهندسَين أحمد فايز ومحمد طلعت، الاستشاريَين بمشروع مسجد مصر.

ووجه الرئيس، خلال الاجتماع، بإخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي، و"مسجد مصر" على نحو يعكس التاريخ المصرى الإسلامي العريق وكذلك الحضارة المصرية الثرية الممتدة على مدار العصور.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها رفع كفاءة وتوسعة طريق صلاح سالم بداية من مساكن شيراتون بمصر الجديدة وصولاً إلى كورنيش النيل باعتباره أحد المحاور المرورية الأساسية داخل العاصمة.

وتحت عنوان "مجلس الأمن يبحث اليوم أزمة سد النهضة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس الأمن سيعقد اليوم جلسة لبحث قضية "سد النهضة" الإثيوبي، بناء على طلب من مصر والسودان.

وأشارت "الأهرام" إلى أن الوفد المصري في نيويورك، قدم أمس الأربعاء، طلب إحاطة لخبراء من الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصل لاتفاق حول قضية "سد النهضة"، وذلك في إطار الفعاليات المكثفة بنيويورك لعرض كل جوانب قضية السد.

وأبرز السفير أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية، عبر تغريدة له على تويتر أن الوفد المصري استعرض الأضرار التي ستلحق بمصر حال أقدمت إثيوبيا على التعامل بشكل أحادي في قضية سد النهضة.

وفي الوقت نفسه تقدمت، تونس إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان "سد النهضة"، وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".

وعنونت "الجمهورية" "شكري: قضية سد النهضة تمثل أهمية قصوى للشعب المصري"، حيث ذكرت أن وزير الخارجية سامح شكري شدد على ما تمثله قضية "سد النهضة" من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

جاء ذلك خلال المقابلات المكثفة، التي أجراها شكري، في إطار الإعـداد والتحضير للجلسة المقبلة مجلس الأمـن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها، اليوم الخميس، مع المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين فضلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة وكذلك مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ، بأن الوزير شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصرى تجاه قضية سد النهضة، حيث ابرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعى مصالح الدول الثالث.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا يحقق مصالح الدول الثلاث.

كما عقد شكري اجتماعًا مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة وذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري يختتم فعاليات اليوم بلقاء ثنائي مع السفيرة ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، مشيرًا إلى مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد.

وفى إطار الفعاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية سد النهضة، قدم الوفد المصري إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصل لاتفاق.

وتحت عنوان "واشنطن: الملء الثاني يؤجج التوترات"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حذر خلال مؤتمر صحفي من أن قرار إثيوبيا ببدء المرحلة الثانية من عملية ملء بحيرة سد النهضة "قد تؤجج التوترات" مع دولتي المصب مصر والسودان، مضيفًا ندعو الأطراف إلى عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب بخصوص هذا السد.

وأضافت أنه رغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 ألماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4٫9 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضختين في السد.

وتحت عنوان "مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء: حياة كريمة أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بافتتاح قاعدة "3 يوليو"، موجهًا الشكر للقائد العام للقوات المسلحة على التنظيم الهائل، وما تزخر به قواتنا المسلحة من قوة وعتاد، مؤكدًا أن القاعدة إضافة جديدة لقدراتنا في إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية.

وقال د.مدبولي، في اجتماع الحكومة أمس، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريم" أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية، والتي ستغير حياة 60 مليون مصري في الريف بمشروعات تصل إلى 700 مليار جنيه.

وخلال الاجتماع أشارت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، إلى بدء صرف التعويضات أمس، وذلك للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بعجز كلى أو جزئي أثناء تأدية عملهم. أوضحت الوزيرة أنه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعى من شهر فبراير عام 2020 أي منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسلطت صحيفة الأخبار الضوء على أزمة السفينة "إيفرجيفن"، فتحت عنون "السفينة "إيفرجيفن" تعبر قناة السويس بسلام، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أزمة السفينة "ايفر جيفن" انتهت وغادرت المجرى الملاحي لقناة السويس في سلام، وذلك عقب توقيع اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس لحظات مغادرة السفينة بصحبة العديد مـن رجــال الهيئة .. وحمل رجـال الهيئة أعـام مصر تحية للسفينة المغادرة "إيفرجيفن".

وتحت عنون "شوقي: عقوبات صارمة على المخالفين والغشاشين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزارة التربية والتعليم والمحافظات استكملت استعداداها قبل 48 ساعة من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غد "السبت" وسط إجراءات احترازية بتزويد اللجان ببوابات تعقيم وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزارة طمأنت الطلاب وأولياء الأمور بأن امتحان اللغة العربية في متناول الطالب، وقدمت 12 نصيحة للتعالم مع "البابل شيت"، وكيفية الإجابة عن الأسئلة بطريقة صحيحة.