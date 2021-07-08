التعليم: استثناء فئة واحدة من المعلمين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، الموافقة باستثناء مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس الثانوي، عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة.

وقررت الوزارة، إنهاء ندب وقبول اعتذار مسئولي التطوير التكنولوجي، الذين تم ندبهم لأعمال امتحانات الثانوية العامة (ملاحظ / مراقب) خارج إداراتهم و نظرياتهم التعليمية حتى يتم الاستعانة بهم في الأعمال التقنية المتعلقة بالبنية التكنولوجية بمدارسهم الثانوية في الفترات التي لا يتم خلالها عقد امتحانات الثانوية العامة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتجميع الاعتذارات عن طريق مدير التطوير التكنولوجي بكل مديرية تعليمية، وإيفاد مندوب من المديرية إلى اللجان المختصة و تسليم الاعتذارات و قبولها.

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