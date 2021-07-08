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"كاذب وإحالة الأمر للتحقيق".. شوقي يكشف تفاصيل فيديو استراحة المعلمين غير اللائقة

12:47 ص الخميس 08 يوليه 2021
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كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم تفاصيل استراحة المعلمين غير اللائقة، وأكد في تصريحات له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن قصة استراحات المعلمين والفيديو الشهير لمعلمة تشكو من سوء الاستراحة كاذب.

وأضاف: "قدمت المعلمة (نجمة الفيديو) اعتذارًا عن أعمال المراقبة، وتم رفضه لعدم وجود سبب موضوعي "فقررت الانتقام من وزارتها " بأن تصعد إلى دور يتم فيه تخزين الأثاث المتهالك، وساعدتها زميلة معلمة في تصوير الفيديو للإيحاء بأن الوزارة لا تهتم بالاستراحات!

وأرفق الوزير صورًا حقيقية للاستراحة المذكورة في الفيديو والخاصة بمعلمي التعليم الفني المشتركين في امتحانات الدبلومات الفنية (وهو ما لم يقله الفيديو)، وشدد الوزير على أنه يتم حاليا التحقيق مع المشتركين في هذا الفيديو التحريضي الكاذب.

استراحة المعلمين طارق شوقي وزير التعليم تصوير مدرسة

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