محافظ الجيزة يتفقد المحال والمطاعم الواقعة بين اللبيني والمريوطية



كتب يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استكمال أعمال رصف الطبقة السطحية للبر الغربي لجسر ترعة المريوطية والتي تم تنفيذها منذ أيام بدءا من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بكافة المعايير في تنفيذ أعمال التطوير والرصف والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالطريق علي أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ المحال والمطاعم الحضارية الجديدة بالمنطقة الواقعة بين طريق المريوطية واللبيني، موجها بعدم السماح بأي تعديات على نهر الطريق، والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة ومحيطها.

وعاين المحافظ، موقع إنشاء كوبري المشاه الجديدة أعلى كورنيش المريوطية في الإتجاه المواجه لشارع العروبة موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية لسرعة انهاء المشروع للتسهيل علي المواطنين.

كما تفقد محافظ الجيزة، ممشى المريوطية الجديد المقرر إقامة أكشاك حضارية ومطاعم ومحال به موجها بضرورة مراعاة النسق الجمالي به أسوة بما تم في المرحلة الأولي للممشى والذي لاقي استحسان كبير من المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.