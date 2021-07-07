92 ألف زائر في سابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن اليوم السابع من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي تقام تحت عنوان "في القراءة حياة"، شهد زيارة 92 ألف مواطن لقاعات المعرض، مشيداً بالتزام الزوار بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونياً، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.