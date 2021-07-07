اقتران واختفاء الفجر.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر والوطن العربي، فجر غد الخميس الموافق 8 يوليو.

وأضاف تادرس لمصراوي، أن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر وعطارد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود القمر وكوكب عطارد متجاوران في السماء) في الساعة 3:45 فجرًا إلى أن يختفيا عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وأشار رئيس قسم الفلك الأسبق، إلى أن الظاهرة ليس لها أية أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر يوليو الحالي، 10 ظواهر فلكية، بدأ أولها يوم 3 يوليو، باقتران كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 29 يوليو باقتران المريخ ونجم قلب الأسد.

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