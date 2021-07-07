محافظ الجيزة يكلف رؤساء لحي جنوب الجيزة ومركز ومدينة العياط

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتكليف طه عبدالصادق فرج مبارك للقيام بعمل رئيس حي جنوب الجيزة، وتكليف محمود أحمد فؤاد طه للقيام بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها وتحقيق الانضباط بالشارع ومنع التعدي على الطريق العام وشن حملات رفع الإشغالات على المحال والمقاهي والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق.

كما وجه محافظ الجيزة، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة النظافة وتنفيذ مخططات تطوير الطرق والمحاور والخطة الاستثمارية بمنتهى الدقة.