"رياضة النواب" تطالب بجدول زمني للانتهاء من تطوير مراكز الشباب بالدقهلية

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر، وميت سلسيل، وذلك في آخر ايام جولتها التي استغرقت 3 أيام، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وخلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للنائب السابق التميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز، والذي طالب بالانتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز على مساحة ١٥ فدان وتم البدء في إنشاء مبنى الخدمات منذ عام ١٩٩٥ ولم يتم إنهاؤه حتى الآن.

من جانبه شدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبنى، مطالبًا مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير.

وبدوره أعلن الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، عن الانتهاء من تجهيز الملعب خلال ١٥ يومًا، بالإضافة إلى السور المحاط به ، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمبنى الخدمات سيتم إدراجه في خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وأوضح، أنه منذ توليه إدارة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من إنشاء وتطوير 13 ملعب في نطاق محافظة الدقهلية كما يجري حاليًا تطوير 14 مركز آخرين.

كما تفقد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، حيث طالب النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بسرعة الانتهاء من الملعب والسور حيث سبق وتم إدراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتى الآن.

وخلال تفقد الوفد مركز شباب الجمالية طالب النائب محمد نجيب خالد، بزيادة عدد أدوار المبنى الإداري والانتهاء من ملعب النادي، خاصة أن المبنى يتكون من طابق واحد، كما طالب أعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقد الوفد مركز شباب الإتحاد بميت سلسيل، حيث أوضح النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعاني من عدم الانتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من ٥ أعوام تبلغ مساحتها فدان، مشيرًا إلى أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام ٢٠١٦، واستلم المقاول الملعب بالفعل، إلا أنه حتى الآن لم يتم أي إنشاء، مضيفا أن ذلك الملعب يخدم أكثر من خمس قري.

وقال النائب محمد نجيب خالد، إن إنشاء ذلك الملعب يمثل أهمية كبيرة للشباب بالمنطقة، مطالبا بسرعة إنجازه.

وقال علاء خليل أحد القيادات الشبابية بالقرية، إن هذا الملعب هو الوحيد في المنطقة التي يتعدى سكانها أكثر من ١٠٠ ألف نسمة وأكثر من خمس قرى و٢٠تابع، كما أن مركز الشباب يعد من المراكز المتميزة رياضيًا وثقافيًا على مستوى المحافظة، حيث يحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية.

وأضاف أن شباب قرية الاتحاد والقرى المجاورة ينتظرون إنشاء ذلك الملعب بفارغ الصبر.

وأكد أن الرئيس السيسي، يحرص على دعم الشباب وتوفير كافة الإمكانات لبناء الشباب اجتماعيًا ورياضيًا وثقافيًا.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، أن اللجنة ستسعي لإنشاء الملعب، والمدرجات، بالتنسيق مع الوزارة، لاسيما أن الأرض هي ملك للوزارة.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.