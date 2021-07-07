أول تعليق من الصحة العالمية على إنتاج مصر لقاح كورونا الصيني



كتب - أحمد جمعة:

أشادت منظمة الصحة العالمية في مصر، بالجهود العملية للوصول إلى إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لكوفيد -19 والمعبأ في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وثمنت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، خطة مصر لتطعيم 40 في المئة من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40 %على األقل في كل بلد بنهاية عام 2021.

كما تثمن المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات الحكومة المصرية.

وقالت المنظمة إن تلك الخطوة تتسق مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط ال67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.

وتسعى منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إلى توسيع قدرة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلنتاج لقاحات كوفيد-19 وتوسيع نطاق التصنيع من أجل السيطرة على الجائحة، وتعمل على تسهيل إنشاء مركز أو أكثر لنقل التكنولوجيا وتوفير التدريب المناسب للمصنعين المهتمين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، "نثمن جهود جمهورية مصر العربية في الإسراع من وتيرة إتاحة اللقاحات للمواطنين والمقيمين في مصر ودول المنطقة، ونعمل كمنظمة مع أجل دعم إتاحة الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والصيدلانية وتوفره على المستوى القطري والإقليمي."

وأضافت، "إن التعاون بين مصر والصين نموذج ناجح للتعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف 8.3 المعني بإتاحة الأدوية واللقاحات المضمونة الجودة والآمنة والفعالة والميسورة التكلفة لتحقيق التغطية الشاملة وتسريع إنهاء الجائحة".