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حدث في 8 ساعات| إعلان تنسيق الثانوية العامة.. والتموين ترفض طلب الزمالك بتسجيل نادي القرن

06:48 م الأربعاء 07 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| إعلان تنسيق الثانوية العامة.. والتموين ترفض طلب الزمالك بتسجيل نادي القرن

حدث في 8 ساعات

كتبـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يصدق على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 – 2022، ووزيرة الصحة تعلن بدء صرف تعويضات مخاطر المهن الطبية، ومنظمة الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن تطعيم الأطفال والحوامل بلقاحات كورونا، ومصر تسمح لـ 74 جنسية حول العالم الحصول على التأشيرة السياحية إلكترونياً.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي لقاح كورونا فيروس كورونا وزارة الصحة سينوفاك سينوفارم هالة زايد اشتراطات البناء

الخبر التالى:

الرئيس السيسي يتابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية

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