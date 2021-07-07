رئيس جامعة الأزهر يستقبل أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، الدكتور قطب مصطفى سانو، بمقر الجامعة بمدينة نصر.

ورحب المحرصاوي، بأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة والوفد المرافق له، وأوضح أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لا تدخر وسعًا في تقديم الدعم للإنسانية كلها بوجه عام ومجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بوجه خاص، عبر أساتذة الجامعة بمختلف تخصصاتهم، مشيرًا إلى أن التعاون مع المجمع ليس جديدًا، بل إنه قديم منذ تأسيسه قبل أربعين عامًا.

وأوضح أن الأزهر دشن مرصده العالمي الذي يعمل بـ 15 لغة، على مدار الساعة؛ من أجل التصدي للأفكار المتطرفة ومواجهتها بلغة أصحابها، إضافة إلى الجهود التي تقوم بها فروع المنظمة العالمية داخل مصر وخارجها، لبيان خطورة تجنيد الأطفال من خلال الجماعات الإرهابية، مثل: جماعات بوكو حرام، وغيرها من الجماعات المتطرفة، والتي يقف الأزهر الشريف بكافة مؤسساته لها بالمرصاد، محليا وإقليميا ودوليا.