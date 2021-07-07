طلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن التلاعب بمنظومة الأسمدة



القاهرة - مصراوي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى المحافظات؛ مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.

وأوضح محسب أن الفترة الأخيرة ومع زراعة المحاصيل الصيفية ظهرت مشكلة عدم التوزيع العادل للأسمدة من قِبل بعض الشركات؛ خصوصًا في المحافظات البعيدة، وهذا بدوره ينعكس على الفلاح وعلى المواطن بصورة غير مباشرة، ومن قبل على قطاع الزراعة الذي يعد واحدًا من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة إصدار تكليفات عاجلة لقطاع شؤون المديريات والجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة للمزارعين وفقًا لما هو معتمد ومتعارف عليه ومتفق عليه من قبل الوزارة.



وأشار عضو البرلمان إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات العامة والتعاون الزراعي لمتابعة شكاوى المزارعين في هذا الإطار، والعمل على حل المشكلات، مع ضرورة إلزام شركات الأسمدة بمنح الوزارة الحصة المتفق عليها، وتوزيعها بشكل عادل على مستوى المحافظات حتى تلك المترامية، وأن تكون هناك عدالة في عملية الصرف لجموع الفلاحين.



وطالب عضو مجلس النواب بمحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والإضرار بالمزارعين، مؤكدًا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، للقضاء على السوق السوداء.