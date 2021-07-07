قرار غير متكمل.. نقابة البدالين تعلق على آلية صرف المقررات التموينية



كتب- محمد سامي:

قال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البدالين التموينيين، إن قرار الوزارة بصرف زجاجة زيت واحدة 800 مللي لكل فرد بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة، و2 كيلوجرام سكر، وكيلوجرام أرز، هو جيد من حيث المبدأ؛ لكنه غير متكمل.



وأضاف نادي أنه سيسبب مشكلات كبيرة؛ خصوصًا للبطاقات الكبيرة التي يصل عدد المقيدين فيها إلى 7 أو 8 أفراد؛ حيث إن الكمية التي ستصرف لهم من الزيت والتي لن تزيد على 4 زجاجات لن تكفي الاحتياجات الشهرية لهم، مطالبًا بصرف زجاجة زيت لكل فرد مقيد على البطاقة مهما كان عددها.



وتابع المتحدث الرسمي باسم نقابة البدالين التموينيين، خلال حديثه إلى "مصراوي"، بأنه من الأفضل العودة إلى نظام السلع الأساسية قبل 2014؛ وهو اختيار 5 أو 6 أنواع من السلع الاستراتيجية وصرفها لكل المواطنين.



وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، منشورًا بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.



ونص المنشور على السماح بالصرف للمواطن 2 كيلوجرام سكر، وزجاجة زيت ٨٠٠ مللي، أو كيلو للفرد؛ بحيث لا تزيد البطاقة مهما زاد عدد الأفراد على ٤ زجاجات زيت، كما يتم صرف ١ كيلوجرام أرز، مع عدم التجاوز بأية حال من الأحوال، واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية، والتي تبلغ ٢٨ سلعة على أن يكون صرف السلع اختياريًّا للمواطن.

اقرأ ايضا:

كيلو أرز لكل بطاقة.. منشور عاجل من التموين بشأن صرف المقررات التموينية للمواطنين



