مطار القاهرة: سفر ووصول 266 رحلة لنقل 35 ألف راكب.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، سفر ووصول 35 ألف راكب، على متن 266 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 134 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 21 ألف راكب، ومغادرة 132 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو افريقية، تقل على متنها حوالي 14 ألف راكب، مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركاب القادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيث يخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار.