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نتيجة رياض الأطفال وأولى ابتدائي.. ننشر رابط الحصول على النتيجة

04:20 م الأربعاء 07 يوليه 2021
نتيجة رياض الأطفال وأولى ابتدائي.. ننشر رابط الحصول على النتيجة

رياض الأطفال

كتب- أسامة علي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكترونيًا، للاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أتاحت رابطًا للتقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في أول شهر يوليو الماضي وحتى 30 يونيو.

ويمكن لأولياء الأمور، الإطلاع على نتيجة القبول من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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رياض الأطفال أولى ابتدائي وزارة التربية والتعليم نتيجة رياض الأطفال

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