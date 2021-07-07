مبعوث الأوقاف للولايات المتحدة الأمريكية.. نقابة القراء تنعى الشيخ أحمد الشرقاوي

كتب - محمود مصطفى:

نعت نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، الشيخ أحمد الشرقاوي، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 71 عاما بعد رحلة عطاء لأكثر من نصف قرن.

وأوضحت نقابة القراء، في بيان لها، الأربعاء، أن الشيخ أحمد الشرقاوي ابن قرية برق العز مركز المنصورة دقهلية، وأحد أبرز قراء القرآن الكريم الذين مثلوا دولة التلاوة المصرية بالمراكز الإسلامية بدول العالم ومنها أمريكا، مبعوثا من وزارة الأوقاف طيلة 17 عاما.

وحفظ الشيخ أحمد الشرقاوي، القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمد السيد الشرقاوى، والتحق بمعهد قراءات المنصورة، وحصل على شهادة التخصص وزامل كبار قراء القرآن الكريم فى الداخل والخارج أثناء سفرياته مبعوثا من قبل وزارة الأوقاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإمامة المسلمين بالمراكز الإسلامى وقراءة القرآن لمدة 17 عاما، وسافر إلى العديد من الدول والتى منها البحرين وفلسطين برفقة المشايخ الطبلاوى، محمود إسماعيل الشريف، الشحات أنور، علي سليم، محمد السيد ضيف، محمد عبد الوهاب الطنطاوى، السيد أحمد شريف وغيرهم.