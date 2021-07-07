"إعلام النواب" توصي "الآثار" بعرض التحف بميادين المحافظات لإعادة رونقها الجمالي

كتب- نشأت علي:

تفقد وفد برلماني من لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الثلاثاء، المتحف اليوناني الروماني؛ للوقوف على المستجدات في أعمال التطوير وتاريخ افتتاحه.

كان في استقبال الوفد البرلماني الدكتور مؤمن زكريا، استشاري تطوير المتحف، والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، واللواء هشام سمير مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات.

وأكد النائب الدكتور نادر مصطفى، رئيس الوفد البرلماني وكيل لجنة الإعلام، أن المتحف له أهمية كبرى وجئنا اليوم لتسريع وتيرة العمل وسرعة افتتاح المتحف لما يمثله من أهمية كبرى؛ حيث إنه مقصد سياحي عالمي.

وأضاف مصطفى أن المتحف يضم أجمل مجموعات الآثار من العصرَين اليوناني والروماني وهو الوحيد في العالم المتخصص في اقتناء وعرض آثار مصر المهمة والمتفردة عن تلك الحقبة الزمنية، ويعد من أهم متاحف الإسكندرية على الإطلاق وأحد أكبر متاحف حوض البحر المتوسط، كما أنه يمثل عصب السياحة للإسكندرية، ويعد مركزًا للثقافات المختلفة من الوافدين لزيارته من العديد من دول العالم لما له من شهرة عالمية.

وأشاد النائب تامر عبد القادر، أمين سر لجنة الإعلام، بمراحل تطوير المتحف والجهود المبذولة من قبل وزارة الآثار والجهات المعنية، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية لها طابع خاص؛ حيث إنها تضم آثارًا قبطية وإسلامية ويونانية؛ وهي مقصد للسياحة ويستهدفها الزوار من كل مكان.

وأوضح مؤمن زكريا، المشرف على المتحف، أنه سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في أكتوبر ٢٠٢١، والافتتاح في يناير ٢٠٢٢.

وطالبت النائبة نشوى الديب، عضو اللجنة، بضرورة إبقاء الطابع الأثري على الأعمال سواء الإنشائية أو الشكل النهائي، وأيدتها النائبة أمل سلامة عضو اللجنة، في الإبقاء على الشكل الأثري والجمالي للمتحف، بالإضافة إلى إبراز المتحف ومكوناته من خلال إضاءة تدخل فيها التكنولوجيا، وفقًا للأنظمة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح استشاري المشروع أن الطابق الأرضي صمم على شكل مستطيل وتبلغ مساحته ٤٩٢٠ مترًا، عبارة عن ٢٧ قاعة عرض، ويضم ٢٢ فاترينة، ويضم المعامل والمخازن الخاصة بترميم وصيانة الآثار.

وأضاف استشاري المشروع: أما الطابق العلوى فسيتم به عرض فكرة الإنتاج والتجارة والتبادل التجاري والعلاقات الخارجية الاقتصادية والحربية والصناعات الصغيرة والحرف المصرية التي تم تبادلها مع بعض الدول الصديقة، وتم تصميم الطابق الأول البالغ مساحته ٤١٧٠ مترًا؛ مما ضاعف مساحة المتحف بإجمالي ٩١٠٠ متر تقريبًا؛ لعرض وتصنيف القطع الأثرية.

وتابع استشاري المشروع: تم تدعيم المتحف بصالة كبار الزوار وقاعة المؤتمرات وقاعة المالتيمديا والمطابخ الخاصة بالمتحف اليوناني الروماني مع تجهيز أماكن مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت النائبة شيماء حلاوة، عضو اللجنة، ضرورة اتباع المعايير الدولية في إنشاءات المتحف، وبما لا يخرجه عن شكله الأساسي الذي عرف به المتحف.

وطالبت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام، بعمل عرض للآثار في الميادين الرئيسية بالمحافظات وليس في الإسكندرية فقط.

جاء ذلك تعقيبًا على أن الآثار التي ستعرض في المتحف اليوناني يبلغ عددها ٢٠ ألفًا فقط، في حين أن الآثار الخاصة بالمتحف في المخازن تتجاوز ٦٠ ألف أثر؛ وهو ما رفضه أعضاء اللجنة.

وأعلن النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة، مساندته فكرة النواب بأن تعرض الآثار في ميادين كل المحافظات، والتي تتحمل التعرية؛ سواء من الجرانيت أو غيره، ونحتاج إلى أن تتدخل وزارة الآثار لإعادة جمال الميادين المصرية وأن يكون مشروع الوزارة يتفق مع التأمين وخامات الأثر تسمح بأن يُعرض في الميادين.